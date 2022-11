Pallavolo. L’Omifer Palmi riparte dalla trasferta romana Roma

Rappresenta una nuova ripartenza la trasferta di Roma per l’Omifer Palmi “Franco Tigano” dopo la netta sconfitta casalinga di domenica scorsa contro i pugliesi della Leo Shoes Casarano.

Le casacche blu, nel corso della settimana, si sono allenate sotto la supervisione di coach Gianluca Porcino (che per l’occasione siederà in panchina) e del preparatore atletico Sergio Dal Pozzo predisponendosi al meglio sia sotto l’aspetto della condizione fisica che dell’approccio mentale per affrontare la “SMI Roma” ma solo il campo dirà se l’addio improvviso di mister Polimeni sia servito o meno a dare la giusta scossa ad un gruppo dalle potenzialità enormi finora non espresse per come ci si sarebbe aspettato.

A dare la carica ai propri compagni è il giovane schiacciatore Peppino Carbone che analizzando in maniera puntuale e articolata quanto successo nelle ultime ore prova a trasmettere un’iniezione di fiducia ricompattando l’ambiente.

“La squadra, - ha evidenziato - dopo aver preso atto degli eventi che hanno scosso la società, primo fra tutti il saluto di mister Polimeni, è sempre pronta a scendere in campo con determinazione, avendo chiari gli obiettivi che tutti sin dall’inizio ci siamo prefissati”.

“Si sa che durante una stagione ci si possa imbattere in dinamiche a volte scomode (non è di certo una novità nel nostro sport), proprio per questo - ha aggiunto - è fondamentale soffermarsi sempre sulle soluzioni da adottare per rendere al meglio, cosa che io e i miei compagni stiamo facendo, allenamento dopo allenamento, per affrontare la gara di domani contro Roma”.

“Siamo consapevoli delle potenzialità che abbiamo - ha concluso - e confidiamo di riuscire ad esprimere il miglior gioco possibile, anche e soprattutto in un momento come questo, dove è bene sempre rimanere uniti”.

Gli fa eco con altrettanta schiettezza un altro protagonista del roster palmese, Michele Marinelli: “sicuramente - ha spiegato - siamo in una situazione di “emergenza” questo non si può negare, in questa settimana, grazie all’aiuto dello staff, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, allenandoci con intensità ed entusiasmo per preparare al meglio la partita contro Roma. Cercheremo sicuramente di mettercela tutta per disputare una buona gara!”.

Sono sei i precedenti tra le due squadre, con tre successi per parte. Ex della partita Mattia Rosso, a Palmi lo scorso anno, e Giancarlo Rau che nel 2018/2019 ha militato tra le fila dell’allora “Roma volley APD”.