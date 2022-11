Transito bloccato sull’A2 dopo un violento incidente

Poteva avere un bilancio ben più grave il violento incidente stradale verificatosi questo pomeriggio lungo l'Autostrada A2, tra i comuni di Gioia Tauro e Rosarno. Per motivi ancora in fase diaccertamento, un mezzo pesante ha improvvisamente urtato le barriere laterali poste ai margini della strada, sbandando e finendo per occupare l'intera carreggiata.

Nessun è rimasto ferito, ed anche il conducente del mezzo pesante fortunatamente sta bene. Tuttavia il transito in direzione nord è al momento completamente bloccato, in attesa che siano svolti i rilievi del caso. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche personale Anas per gestire la situazione e deviare il traffico su strade secondarie.