Covid, contagi stabili (+546) ma aumentano i ricoveri (+2) ed i decessi (+4)

Appaiono stabili i contagi da coronavirus in Calabria. L'odi)erno bollettino conferma infatti i numeri già visti ieri, con 546 nuovi casi a fronte di 649 guariti. Pesano però sul bilancio un lieve aumento dei ricoveri (+2) ed dei decessi (+4), in un bolettino che, almeno per il momento, la Regione manterrà su base giornaliera e non settimanale.

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+204), seguita da Catanzaro (+132), Reggio Calabria (+129), Vibo Valentia (+43) e Crotone (+39), mentre i restanti casi provengono da altrove (+7). Processati complessivamente 3 milioni e 928.231 tamponi da inizio pandemia (+3.225) con un tasso di positività che si attesta al 16,93%.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1887 (18 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1864 in isolamento domiciliare); casi chiusi 98424 (98038 guariti, 386 deceduti).

Cosenza: casi attivi 3321 (69 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3252 in isolamento domiciliare); casi chiusi168849 (167507 guariti, 1342 deceduti).

Crotone: casi attivi 255 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 249 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56784 (56515 guariti, 269 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1673 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1648 in isolamento domiciliare); casi chiusi 195199 (194332 guariti, 867 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 421 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 413 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50040 (49851 guariti, 189 deceduti).