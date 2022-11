Anche Corigliano-Rossano ha celebrato la Giornata delle Forze Armate

Anche nella città di Corigliano-Rossano è stata celebrata la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Venerdì 4 novembre, per eternare la memoria dei tanti caduti in guerra e per onorare i soldati di ieri e di oggi, ci sono state due significative iniziative. La prima a Corigliano, la seconda a Rossano.

Nella città ausonica, precisamente nel centro storico di Corigliano, dopo il ritrovo in Piazza Compagna presso la sede dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, si è dato vita al corteo fino alla Chiesa di San Francesco di Paola dove, alle 10, è stata celebrata la Santa Messa presieduta da Padre Giovanni Cozzolino. Il picchetto d'onore sull'altare era formato, per l'occasione, dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale in grande uniforma.

Alle 11, invece, c'è stato il saluto delle autorità e la cerimonia della deposizione della corona di alloro al Monumento dei Caduti. Significativo l'inno nazionale eseguito dalla Banda Musicale “Città di Corigliano-Rossano”. Presenti: il vice-sindaco Maria Salimbeni, Pasqualina Straface (Consigliere regionale), oltre a diversi consiglieri comunali e rappresentanti di diverse Associazioni del territorio, il Colonnello Raffaele Giovinazzo (Comandante del nuovo Reparto territoriale dei Carabinieri di Corigliano-Rossano), ufficiali e sottoufficiali della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale.

Anche nella città bizantina, precisamente nel centro storico di Rossano, c'è stata la celebrazione della Santa Messa, nella Cattedrale intitolata a Maria SS. Achiropita, presieduta da Don Pietro Madeo.

Al termine della celebrazione eucaristica si è dato vita al corteo fino al Monumento dei Caduti in Piazza Vittoria dove c'è stato il saluto delle autorità e la deposizione della corona di alloro.

Presenti: l'Assessore comunale Alessia Alboresi, Elisa Scutellà (Parlamentate del M5S), il Dirigente della Polizia Municipale Antonio Lefosse, il Capitano Sergio Minervini della Compagnia della Guardia di Finanza di Corigliano-Rossano, il Maresciallo Francesco Volpe della Stazione Carabinieri di Rossano centro, l'appuntato scelto Alfredo Lubelli, Saverio Cerzosimo (Delegato della Sezione di Cosenza dell’Istituto Nazionale Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon), Agostino Caputo in rappresentanza dell'Associazione Bersaglieri di Cosenza, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Corigliano-Rossano e gli agenti della Polizia Municipale. Il picchetto d'onore, invece, è stato affidato ai Carabinieri in grande uniforma.

La Banda Musicale “A. De Bartolo” di Corigliano, per l'occasione, ha eseguito l'inno nazionale che ha dato il giusto epilogo all'importante e significativa cerimonia.

Nella Giornata dedicata all'Unità Nazionale e alle Forze Armate si è voluto anche ricordare i tanti caduti in guerra che hanno combattuto in difesa della propria Patria. Alle due cerimonie hanno preso parte, inoltre, numerosi cittadini ed alcune scolaresche dell'intera area urbana di Corigliano-Rossano.