Allerta arancione in Calabria, in arrivo piogge, temporali e vento

Il sistema frontale di origine atlantica, causa della fase di maltempo lungo la penisola italiana, tende a muoversi ulteriormente verso sud, andando ad interessare la restante parte del Meridione dove, a partire dalla sera di oggi, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche ed un generalizzato rinforzo della ventilazione settentrionale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, sabato 05 novembre, allerta arancione su alcuni settori della Sicilia e della Calabria. Valutata, inoltre, allerta gialla, in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, su alcuni settori dell’Abruzzo e sui restanti territori di Calabria e Sicilia.