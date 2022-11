Covid, più di 500 casi nel bollettino odierno. Un deceduto e nessun nuovo ricovero

Diminuiscono i casi di coronavirus in Calabria. Dopo l'exploit di martedì ed il lieve calo del mercoledì, ecco che oggi i casi registrati in regione si attestano a 560, a fronte di 1.116 guariti. Registrato inoltre ancora un decesso e nessun nuovo ricovero nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Cosenza (+212), seguita da Catanzaro (+149), Reggio Calabria (+102), Vibo Valentia (+63) e Crotone (+28), mentre i restanti casi provengono da altrove (+6). Processati complessivamente 3 milioni e 925.006 tamponi (+4.726) con un tasso di positività che sale al 15,44%.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.918 (16 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.897 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 98.261 (97.875 guariti, 386 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 3.398 (66 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.332 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 168.568 (167.229 guariti, 1.339 deceduti).

Crotone: Casi attivi 255 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 247 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 56.753 (56.485 guariti, 268 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 1.667 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.640 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 195.076 (194.209 guariti, 867 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 427 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 419 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 49.991 (49.802 guariti, 189 deceduti).