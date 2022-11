Giovino, roulotte parcheggiata in pineta distrutta dalle fiamme: nessun ferito

Attimi di apprensione questa mattina a Catanzaro Lido, dove una roulotte parcheggiata all'interno della pineta di Giovino ha improvvisamente preso fuoco. L'allarme ai Vigili del Fuoco è stato dato tempestivamente, attorno alle 8:20, ed ha permesso un rapido intervento che ha scongiutato un peggioramento della situazione.

Nessuno è rimasto ferito, ma il mezzo si trovava in mezzo al boschetto, in un'area facilmente incendiabile. Fortunatamente l'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l'area, evitanto che le fiamme potessero propagarsi alla vegetazione o ai mezzi vicini.

Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso: resta infatti da chiarire l'origine del rogo.