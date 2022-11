Scomparsa una bambina a Lamezia Terme: ricerche in corso

Ore di apprensione a Lamezia Terme, dove dalla prima serata di oggi sono in corso le ricerche di una bambina di 11 anni, scomparsa nel nulla in circostanze non ancora del tutto chiarite. A lanciare l'allarme i genitori della ragazzina, entrambi gestori di una pizzeria nella frazione di Nicastro.

Secondo quanto raccontato dagli stessi familiari, la bambina era con loro a fare i compiti quando, improvvisamente, sarebbe scomparsa nel nulla. In un primo momento i genitori l'avrebbero cercata nei dintorni della pizzeria, senza però ritrovarla. Motivo per il quale il padre ha allertato i Carabinieri, giunti rapidamente sul posto.

I militari hanno avviato le dovute indagini ed una vasta campagna di ricerca, che si avvale anche delle unità cinofile. Al momento l'ipotesi è quella di un allontanamento spontaneo, e non di un rapimento. Le ricerche proseguono ad oltranza nelle aree limitrofe alla pizzeria e nelle vicine campagne. Al momento della scomparsa la ragazza indossava dei jeans e un maglione nero.