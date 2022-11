I 15 migliori libri di sul Poker

Libri di sul Poker sono un ottimo modo per migliorare il proprio gioco. Possono fornirvi informazioni sulla strategia, sulla selezione delle mani e persino sulla psicologia. Their popularity significa che ce ne sono molti tra cui scegliere, quindi abbiamo messo insieme un elenco dei 15 migliori libri di poker disponibili.

1. Poker Face: La formazione dei giocatori di poker professionisti di A. Alvarez

This book è considerato un classico del poker ed è perfetto per i giocatori di tutti i livelli. Copre tutto, dalla storia del poker alla psicologia del gioco. C'è anche una sezione dedicata alla strategia, che è estremamente utile per i giocatori che vogliono migliorare il loro gioco. Il termine Poker Face è uno dei più diffusi nel campo del poker, ma in questo libro puoi leggerne il vero significato e cosa si cela dietro.

2. La teoria del poker di David Sklansky

Questo libro offre una solida introduzione alla teoria del poker. Sklansky affronta l'argomenti come la gestione del bankroll, un termine che proviene originariamente dal campo degli affari , il valore delle mani e le probabilità. Questo libro è perfeto per i giocatori che vogliono migliorare la loro strategia di base. Inoltre, questo libro ha vinto molti premi ed è considerato uno dei migliori libri di poker disponibili.

3. Bigger Deal: Un anno dentro il boom del poker di Anthony Holden

Questo libro è un fantastico resoconto del boom del poker degli anni '00. Holden parla della sua esperienza nel mondo del poker professionistico e offre una prospettiva interessante sul gioco. Questo libro è perfetto per i giocatori che vogliono saperne di più sul mondo del poker professionistico.

4 Hold'em Wisdom for All Players di Daniel Negreanu

Negreanu è uno dei giocatori di poker più famosi al mondo e questo libro è una raccolta delle sue migliori citazioni e consigli sul poker.

Il libro è perfetto per i giocatori che vogliono migliorare il proprio gioco e vedere miglioramenti significativi.

5. Killer Poker Online: Il segreto per vincere denaro costante nel poker online di John Vorhaus

Questo libro si concentra sul poker online e offre consigli su come sfruttare al meglio le varie situazioni che si possono presentare durante un gioco. Vorhaus offre anche consigli su come gestire il bankroll e su come evitare le trappole comuni nel poker online. Questo libro è perfetto per i giocatori che vogliono concentrarsi sul poker online.

6. Super/System: Un corso di Power Poker di Doyle Brunson

Questo libro è considerato un classico del poker e offre consigli su come giocare a diverse varianti di poker. Brunson affronta anche l'importanza della gestione del bankroll e della psicologia del gioco. Questo libro è perfetto per i giocatori che vogliono migliorare il il loro gioco e imparare da uno dei migliori giocatori di poker al mondo.

7. La mentalità del poker: Atteggiamenti essenziali per il successo nei tornei di Ian Taylor

Questo libro si concentra su come sviluppsono la mentalità giusta per il poker. Taylor affronta argomenti come la gestione delle emozioni , la concentrazione e la gestione del bankroll. Questo libro è perfetto per i giocatori che vogliono migliorare la loro mentalità e imparare a gestire le emozioni durante il gioco.

8. Il libro dei trucchi di Poker di Mike Caro

Questo libro è una raccolta dei migliori trucchi e consigli sul poker. Caro affronta argomenti come la gestione del bankroll, il valore delle mani e le probabilità. Questo libro è perfetto per i giocatori che vogliono migliorare il loro gioco e imparare a truccare il sistema.

9. Omaha Hold'em Poker: Le basi per dominare il gioco di Frank Scoblete

Questo libro si concentra sulla strategia di Omaha Hold'em Poker. Scoblete affronta argomenti come il valore delle mani, la gestione del bankroll e le probabilità. Questo libro è perfetto per i giocatori che vogliono migliorare il loro gioco e imparare a vincere con costanza.

10. Texas Hold'em Poker per tutti i livelli di Sheldon Layne

Questo libro è una guida completa sulla strategia di Texas Hold'em Poker. Layne affronta argomenti come il valore delle mani, la gestione del bankroll e le probabilità. Questo libro è perfetto per i giocatori che vogliono migliorare il loro gioco e imparare a vincere con costanza.

11. Poker: Le basi per vincere denaro costante di Erik Seidel

Questo libro è una guida completa sulla strategia di poker. Seidel affronta argomenti come il valore delle mani, la gestione del bankroll e le probabilità. Questo libro è perfetto per i giocatori che vogliono migliorare il loro gioco e imparare a vincere con costanza. Inoltre, ha una copertina davvero bella.

12. Poker Mindset: Le tecniche mentali per vincere nel poker di Jared Tendler

Questo libro si concentra su come sviluppare la mentalità giusta per il poker. Tendler affronta argomenti come la gestione delle emozioni, la concentrazione e la gestione del bankroll. Questo libro è perfetto per i giocatori che vogliono migliorare la loro mentalità e imparare a gestire le emozioni durante il gioco.

13. Il progetto del poker: Come costruire un bankroll e giocare come i professionisti di Aaron Davis

Questo libro si concentra su come costruire un bankroll e giocare come i professionisti. Davis tratta argomenti come la gestione del bankroll, la selezione delle mani e le probabilità. Questo libro è perfetto per i giocatori che vogliono migliorare il proprio gioco e imparare a vincere in modo costante.

14. Poker Workshop: di Doyle Brunson

Questo libro è una raccolta dei migliori consigli e trucchi per il poker. Brunson tratta argomenti come la gestione del bankroll, il valore delle mani e le probabilità. Questo libro è perfetto per i giocatori che vogliono migliorare il proprio gioco e imparare a truccare il sistema

15. La psicologia del poker: Come battere il gioco mentale del poker di Alan Schoonmaker

Questo libro si concentra su come sviluppare il giusto mindset per poker. Schoonmaker tratta argomenti come la gestione delle emozioni, la concentrazione e la gestione del bankroll. Questo libro è perfetto per i giocatori che desiderano migliorare la loro mentalità e imparare a gestire le emozioni mentre si gioca.

Conclusione

Questi sono i 15 migliori libri di poker che ti aiuteranno a migliorare il tuo gioco e a imparare le strategie per vincere denaro costante. Scegli un libro in base al tuo livello di esperienza e concentrati sugli argomenti che ti interessano di più. In questo modo, sarai in grado di migliorare il tuo gioco e diventare un giocatore di poker vincente.