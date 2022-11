Nasce la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo: Pietro Falbo primo presidente

Alfredo Falbo

È Pietro Alfredo Falbo il primo presidente della nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. L’elezione di Falbo è stata ratificata dal voto plebiscitario del Consiglio dopo che la stessa assemblea aveva approvato per acclamazione la mozione di uno dei delegati, Saverio Nisticò (Confindustria).

Una scelta significativa nella forma e nella sostanza con cui i delegati hanno confermato come sul nome di Falbo si sia trovata un’ampia condivisione tra i tre territori che compongono il nuovo Ente. Falbo, 61 anni, è imprenditore del settore immobiliare e presidente di Confcommercio Calabria Centrale e dell’area territoriale di Catanzaro.

L’elezione di Falbo, assieme all’insediamento del Consiglio camerale, perfeziona così il percorso di accorpamento delle tre Camere di Commercio afferenti all’area centrale calabrese, dando vita al nuovo soggetto istituzionale che avrà la responsabilità di guidare le imprese, le cooperative, i commercianti, gli agricoltori e i professionisti di quella che un tempo era la vecchia provincia di Catanzaro.

Falbo, dal canto suo, nell’insediarsi alla guida dell’Ente ha dapprima ringraziato il Commissario ad acta per l’accorpamento, Bruno Calvetta, per il lavoro svolto affinché si pervenisse alla nascita del nuovo Ente e il Commissario straordinario uscente della CCIAA di Catanzaro, Daniele Rossi, ha salutato l’ex presidente Paolo Abramo e ha ricordato, non senza commozione, la figura di Maurizio Ferrara, segretario generale della CCIAA di Catanzaro prematuramente scomparso nel 2019, e dell’ex presidente Elio Tiriolo.

Il nuovo Consiglio camerale, come da Decreto del presidente della Giunta regionale dello scorso 1 settembre, è composto da 28 delegati delle associazioni di categoria, delle cooperative, degli ordini professionali, dei sindacati e delle associazioni di consumatori.