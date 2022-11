Notte di fuoco nel centro di Lamezia Terme: due auto avvolte dalle fiamme

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta stanotte, intorno all’una, in via Trento della città della Piana dove si è sviluppato l’incendio di due auto, una Seat Cupra ed una Renault Clio regolarmente parcheggiate per strada.

La prima è andata completamente distrutta mentre la seconda è rimasta danneggiata solo nella parte anteriore.

Le fiamme e le alte temperature hanno anche danneggiato la saracinesca di ingresso e l'insegna di una attività commerciale situata in prossimità del rogo.

L’arrivo dei vigilfuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Sono infatti in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta origine del fuoco: al momento l'ipotesi più accreditata è quella accidentale. Disagi dovuti al fumo per gli abitanti della zona ma nessun danno a persone.