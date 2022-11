Incontro al Porto di Gioia Tauro tra i parlamentari Ue, Occhiuto ed Agostinelli

Domani, giovedì 3 novembre, alle ore 10.30, i componenti della Commissione per lo sviluppo regionale (REGI) del Parlamento Europeo - in occasione della missione in Calabria - visiteranno il porto di Gioia Tauro.

Saranno presenti Younous Omarjee, presidente della Commissione, Dan-Stefan Montreanu, Susana Solìs Pérez, Daniel Buda (membri della Commissione REGI), Rosa D’Amato, Sabrina Pignedoli e Denis Nesci.

La delegazione sarà accompagnata dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dal presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Jonio, Andrea Agostinelli.

La stampa potrà incontrare i partecipanti presso l’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Contrada Lamia, snc, Gioia Tauro.