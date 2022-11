Covid: calo dei casi nel bollettino odierno con più di 200 contagi, ma aumentano i ricoveri (+6)

Continua anche oggi mercoledì 2 novembre, il calo dei contagi. L'odierno bollettino conta 223 casi, a fronte di 356 guariti, 6 nuovi ricoveri ed un decesso.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Cosenza (+124), seguita da Reggio Calabria (+55), Catanzaro (+31), Vibo Valentia (+9) e Crotone (0), mentre i restanti casi provengono da altrove (+4). Processati complessivamente 3 milioni e 916.653 tamponi (+1.565) con un tasso di positività che scende nuovamente al 14,25%

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.898 (21 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.872 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 97.893 (97.507 guariti, 386 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 3.701 (68 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.633 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 167.689 (166.351 guariti, 1.338 deceduti).

Crotone: Casi attivi 279 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 272 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 56.661 (56.393 guariti, 268 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 1.649 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.623 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 194.803 (193.937 guariti, 866 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 432 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 425 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 49.884 (49.695 guariti, 189 deceduti).