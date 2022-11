Borgia. Ai domiciliari se ne va a fare la spesa, i carabinieri lo trovano e l’arrestano

Nei giorni scorsi i Carabinieri della stazione di Borgia hanno tratto in arresto un 65enne con l’accusa di evasione dopo che durane un controllo sui detenuti ai domiciliari non l’hanno trovato in casa.

I militari, dopo numerose ed ininterrotte, ricerche lo hanno rintracciato in un bar nei pressi di un supermarket, dove poco prima aveva fatto la spesa.

Per l’uomo inevitabilmente sono scattate le manette. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria che ne ha disposto nuovamente i domiciliari.