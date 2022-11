Cerenzia. Incidente tra un’auto e una moto sulla Ss 107, muore giovane centauro

Una ricorrenza di Ognissanti quantomani funestata dalla morte di un’altra giovane vittima della strada. Un 27enne originario di San Giovanni in Fiore, nel cosentino, ha perso infatti la vita sulla Statale 107.

Il sinistro è avvenuto dopo circa un chilometro dal bivio di Cerenzia, nel tratto crotonese, sulla carreggiata in direzione della città silana.

Per cause in corso d’accertamento, intorno alle 17:30, un’auto, una Ford Fusion alla cui guida vi era un uomo ed al fianco un passeggero, si è scontrata con una motocicletta, una MV Augusta Brutale, condotta dal 27enne.

Nell’impatto ha avuto purtroppo la peggio il centauro che è morto sul colpo, dopo esser stato sbalzato a diversi metri di distanza dal mezzo, che si è poi incendiato, mentre gli occupanti della vettura sono rimasti lievemente feriti.

Sul posto, dove è subito intervenuta un’ambulanza del 118 giunta da San Giovanni in Fiore, stanno effettuando i rilievi i carabinieri della Radiomobile del Nucleo Operativo di Petilia Policastro e della Stazione di Mesoraca.

Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni e, poi, una squadra da Crotone.