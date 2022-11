Covid, dopo giorni di quiete impennano i contagi (+807)

Dopo diversi giorni segnati da un calo costante dei contagi, ecco che l'odierno bollettino torna a mostrarci numeri in aumento. Salgono nettamente, infatti, i contagi da coronavirus in Calabria (+807), seguiti da due decessi nelle ultime 24 ore.



Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Cosenza (+331), seguita da Catanzaro (+212), Reggio Calabria (+162), Vibo Valentia (+48) e Crotone (+45), mentre i restanti casi provengono da altrove (+9). Processati complessivamente 3 milioni e 915.088 tamponi (+4.648) con un tasso di positività che schizza nuovamente al 17,36%.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1927 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1899 in isolamento domiciliare); casi chiusi 97833 (97447 guariti, 386 deceduti)

Cosenza: casi attivi 3591 (58 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3533 in isolamento domiciliare); casi chiusi 167675 (166337 guariti, 1338 deceduti)

Crotone: casi attivi 311 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56629 (56361 guariti, 268 deceduti)

Reggio Calabria: casi attivi 1790 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1763 in isolamento domiciliare); casi chiusi 194607 (193742 guariti, 865 deceduti)

Vibo Valentia: casi attivi 478 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 470 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49829 (49640 guariti, 189 deceduti).