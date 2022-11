Giallo a Castel Bolognese: rinvenuto il cadavere di un cacciatore calabrese

È ancora tutta da chiarire la dinamica attorno alla morte di Felice Orlando, quarantanovenne di origine calabrese il cui cadavere è stato scoperto nelle campagne di Castel Bolognese, in Emilia-Romagna, dove si era trasferito oramai da tempo.

Nonostante l'uomo fosse un cacciatore e fosse uscito proprio per attività venatoria, al momento la Procura avrebbe escluso l'incidente di caccia.

A lanciare l'allarme la sua compagna, preoccupata per il fatto che non fosse rientrato nella notte. Orlando infatti era uscito sabato pomeriggio, e le ricerche sarebbero cominciate la domenica mattina. Il corpo è stato individuato in un canale di scolo, grazie al fatto che i cani da caccia erano rimasti lì fermi a vegliarlo.

Da quanto si apprende, la vittima sarebbe stata centrata da almeno due colpi, uno alla schiena ed uno alla tempia: verosimilmente quest'ultimo è stato quello mortale ma la Procura ha disposto l'autopsia e l'esame del cellulare.

È invece misteriosamente scomparso il fucile da caccia di quest'ultimo, motivo per il quale non si esclude la pista di un agguato.

Al momento proseguono le indagini, mentre i militari hanno già ascoltato diverse persone vicine alla vittima ed altri cacciatori della zona, nonché alcuni residenti del posto.