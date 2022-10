Sbarchi, doppio intervento al largo delle coste crotonesi: fermati due presunti scafisti

Fine settimana movimentato per i baschi verdi, intervenuti due volte per due distinti sbarchi di migranti intercettati al largo delle coste crotonesi.

Le imbarcazioni, avvistate proprio dalle unità aeronavali della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, sono state soccorse in mare, in piena notte, viste le particolari condizioni metereologiche.

Un primo intervento si è verificato al termine di un'esercitazione congiunta svolta lo scorso venerdì assieme alla Marina Militare, denominata Narvalo 22. Dopo la simulazione le unità sono state informate di un'imbarcazione avvistata durante un pattugliamento di Frontex, al largo di Isola Capo Rizzuto.

Immediato l'intervento, al quale ha partecipato anche la Guardia Costiera e la Capitaneria di Porto, per trarre in salvo i migranti e trasferirli in luogo sicuro, nel porto di Le Castella (QUI). Successive indagini hanno permesso di individuare i presunti scafisti - due soggetti di nazionalità egiziana - sottoposti a fermo ed al momento sotto indagine.



Seconto intervento invece nella serata di domenica, questa volta a largo di Capo Colonna. Anche in questo caso l'imbarcazione carica di migranti è stata raggiunta dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto, e tutti i soggetti a bordo sono stati trasbordati con l'aiuto della Guardia Costiera. In questo caso sono ancora in corso le operazioni per tentare di risalire ai facilitatori.