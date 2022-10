Controlli antidroga, due arresti nel soveratese: scoperto oltre un chilo di cocaina

Due persone sono state arrestate nel corso del fine settimana a seguito di un vasto controllo antidroga svolto dai Carabinieri della Compagnia di Soverato, impegnati in attività di contrasto alla vendita ed al traffico di stupefacenti. Controlli che non si sono fermati con il concludersi dell'estate, e che hanno portato al sequestro di oltre 1 chilo di cocaina.

Un uomo, cinquantacinquenne di Centrache, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dopo una perquisizione domestica mirata. I militari hanno rinvenuto circa 40 grammi di cocaina già suddivisa in dosi assieme a del materiale utile al confezionamento ed alla somma di 2.300 euro in contanti. Il tutto era occultato in due confezioni, nascoste a loro sotto al cesto dell'immondizia e nella legnaia in giardino.

Un altro soggetto, quarantasettenne originario di Girifalco, è stato invece arrestato mentre transitava lungo la Statale 106 nei pressi di Davoli. Fermato per un controllo stradale, nella sua auto sono stati scoperti circa 1 chilo e 50 grammi di cocaina pura assieme ad un coltello a serramanico, il tutto nascosto sotto al sedile posteriore.

Per entrambi sono scattate le manette in flagranza di reato, e dopo le formalità di rito sono stati trasferiti nel carcere di Catanzaro. Ulteriori quattro persone sono state invece segnalate alla locale Procura in quanto trovate in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana.