Covid, continua il calo dei contagi (+240) ma aumentano ricoveri (+5) e vittime (+2)

Calano ancora i nuovi casi da coronavirus in Calabria. Dopo i numeri esigui registrati ieri, anche l'odierno bollettino sembra evidenziare un netto calo dei contagi, fermi a 240 in tutta la regione. Aumentano però, seppur di poco, i ricoveri (+5) ed i decessi (+2).



Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Cosenza (+131), seguita da Reggio Calabria (+60), Catanzaro (+46), Vibo Valentia (+1) e Crotone (+0), mentre i restanti casi provengono da altrove (+2). Processati complessivamente 3 milioni e 910.440 tamponi (+1.865) con un tasso di positività che scende al 12,87%.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 2049 (22 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2022 in isolamento domiciliare); casi chiusi 97499 (97113 guariti, 386 deceduti).

Cosenza: casi attivi 3943 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3878 in isolamento domiciliare); casi chiusi 166992 (165655 guariti, 1337 deceduti).

Crotone: casi attivi 342 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 334 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56553 (56285 guariti, 268 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1821 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1796 in isolamento domiciliare); casi chiusi 194414 (193549 guariti, 865 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 518 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 510 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49741 (49553 guariti, 188 deceduti).