Nuovo sbarco a Crotone, approdati 166 migranti

Sono sbarcati nel porto di Crotone, nella tarda serata di ieri, 166 migranti, soprattutto donne e bambini. Gli stranieri erano a bordo di una barca a vela al largo di Crotone quando sono stati intercettati da mezzi navali della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza.

L’imbarcazione ospitava 50 bambini, tra i quali un neonato di pochi giorni, e 35 donne, che sono stati subito trasbordati sulla motovedetta della Guardia costiera. Giunti in porto hanno poi trovato l’assistenza da parte dei sanitari dell’Azienda sanitaria provinciale e dei volontari della Croce Rossa italiana.

Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura e condotte dal personale dell’Ufficio immigrazione della Questura.

Circa un centinaio arrivano dall’Afghanistan mentre gli altri sono di iracheni e iraniani. Dopo la prima assistenza sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, che con i recenti arrivi, ha superato la capienza massima.

Per questa ragione, in collaborazione con la Protezione civile regionale, è stata allestita all’interno del centro di Sant'Anna una tendopoli per ospitare i migranti in attesa del loro trasferimento.