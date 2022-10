Covid, contagi dimezzati (+389) e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Dimezzati i casi di coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti evidenzia un netto calo dei nuovi casi, che scendono a 389 a fronte di 205 guariti. Diminuiscono anche i ricoveri (-5) mentre non si registra alcun decesso nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Cosenza (+190), seguita da Reggio Calabria (+101), Catanzaro (+61), Vibo Valentia (+32) e Crotone (+3), mentre i restanti casi provengono da altrove (+2). Processati complessivamente 3 milioni e 908.575 tamponi (+2.399) con un tasso di positività che si attesta al 16,22%.



I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 2038 (18 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2016 in isolamento domiciliare); casi chiusi 97464 (97078 guariti, 386 deceduti).

Cosenza: casi attivi 3858 (63 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3795 in isolamento domiciliare); casi chiusi 166946 (165609 guariti, 1337 deceduti).

Crotone: casi attivi 384 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 375 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56511 (56243 guariti, 268 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2053 (24 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2027 in isolamento domiciliare); casi chiusi 194122 (193259 guariti, 863 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 576 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 568 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49682 (49494 guariti, 188 deceduti).