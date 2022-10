Villa San Giovanni: al via la stagione “Bambini a teatro”

Al via la stagione di “Bambini a teatro”, domenica prossima, 6 novembre, negli spazi del Teatro Primo di Villa San Giovanni, in via delle Filande 29.

Si risponde anche quest’anno a un’esigenza legittima e lodevole del territorio. E sarà un interessante cartellone di sei spettacoli, disponibile in matinée per le scuole

Per gli organizzatori, difatti, "è che i bambini si avvicinino al teatro, imparino a viverlo, ad amarlo e ad apprezzarlo in tutte le sue forme".

La stagione del Teatro Primo confida dunque sulla magia che sanno creare burattini, clownerie e contiene persino uno spettacolo in inglese e in italiano.

IL PROGRAMMA



Domenica 6 novembre alle 18.15 Otello e lo stregone, spettacolo di burattini di e con Steve Cable; burattini di Antonella Caldarella, Produzione La Casa di Creta

Domenica 4 dicembre ore 18.15 Il circo di pongo di e con Giulio Votta.

Domenica 18 dicembre ore 18.15 Il racconto si Natale di Zampalesta di e con Angelo Gallo, burattini e scene Angelo Gallo, produzione Teatro della Maruca.

Domenica 29 gennaio ore 18.15 Hello!, spettacolo in inglese e italiano, progetto e regia Antonella Caldarella, con Andrea Cable e Maria Riela, Produzione La Casa di Creta.

Domenica 12 febbraio ore 18.15 Babbuccia ed il pollo volante, spettacolo di clownerie con Valentina Nibid, regia Leris Colombaioni.

Domenica 12 marzo ore 18.15 Ali, uno spettacolo clown di e con Sara Gagliarducci.

Per assistere agli spettacoli della rassegna del Teatro Primo è obbligatoria la prenotazione. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati 20 minuti prima l'inizio dello spettacolo, pena l'annullamento della prenotazione (al n. 347.6973297, anche whatsapp). Il costo del biglietto è 8 euro.