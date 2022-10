Francesco Perri è il nuovo presidente degli Achei Crotone

Cambio della guardia. Il nuovo presidente degli Achei Crotone è Francesco Perri, 30 anni tra qualche giorno, da 13 anni tra le fila rosso-blu e storico capitano della squadra, è stato eletto presidente del Team il 13 ottobre scorso.

"È un grandissimo privilegio ed onore essere stato eletto Presidente degli Achei Crotone. Colgo l’occasione per esprimere i più sinceri ringraziamenti al presidente Tania Crugliano e a tutti i membri che hanno fatto parte del direttivo in questi anni, per l’ottimo lavoro svolto in questo mandato e per aver dedicato tempo sottratto alle famiglie, impegni personali, lavoro. Non sono sufficienti i ringraziamenti per la fiducia accordatami, so che da questo momento l’unico modo per ripagare tutti è mettermi a completo servizio della squadra, continuare il buon andamento e con senso di responsabilità condurla ad un ulteriore progresso", ha dichiarato il neo presidente.

"Dobbiamo lasciarci travolgere dalla nostra passione per questo meraviglioso sport, soltanto la passione può abbattere ogni nostro limite e farci scalare montagne. Il mio auspicio è che sia proprio la passione a determinare il nostro impegno, che sia il carburante che animi i nostri obiettivi. Ringrazio ancora una volta tutti quanti, sono certo che insieme faremo grandi cose ricordandoci che Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme.” GoAchei!". Ha concluso Perri.