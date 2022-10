Covid, ancora stabili i contagi nel bollettino odierno (+613). Un decesso e nessun nuovo ricovero

Sono 613 i nuovi Covid19 riscontrati in Calabria tra ieri ed oggi, dopo che sono stai processati 3.628 tamponi. Numeri, questi, che portano al 16,90% il tasso di contagio nella nostra regionale.

I casi più numerosi nel cosentino, 256; seguito dal catanzarese 143; reggino, 130; vibonese, 47; e crotonese, 34; 3 quelli di fuori regione.

Mentre si devono, nostro malgrado, riportare anche un'altra vittima (con o per il covid), nel cosentino, a fronte di 1.198 i guariti.

Calano poi di una unità gli attualmente positivi, che sono 8.970, 8.838 dei quali si trovano in isolamento domiciliare; 128 (-5) in reparto e 4 (0) in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 2.073 (15 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2.056 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 97.368 (96.982 guariti, 386 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 3.681 (71 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.610 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 166.933 (165.596 guariti, 1.337 deceduti).

Crotone: Casi attivi 385 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 376 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 56.507 (56.239 guariti, 268 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 2.003 (24 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.977 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 194.071 (193.208 guariti, 863 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 583 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 575 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 49.643 (49.455 guariti, 188 deceduti).