Prevenzione truffe: A Seminara e Santa Cristina D’Aspromonte i Carabinieri incontrano i cittadini

Nella giornata di ieri, venerdì 28 ottobre, i Carabinieri di Seminara e Santa Cristina d’Aspromonte hanno incontrato i cittadini presso le locali Basiliche per offrire informazioni utili a combattere il fenomeno delle truffe. Nelle attività di contrasto al crimine, infatti, la prevenzione assume un ruolo determinante, che i Carabinieri svolgono costantemente, anche attraverso consigli da mettere in pratica tutti i giorni.

Con la collaborazione delle autorità civili e religiose del territorio, sono stati realizzati incontri nei due Comuni in cui i militari delle rispettive Stazioni hanno esposto ai cittadini partecipanti, complessivamente circa 100 persone, esempi di casi avvenuti e modalità più ricorrenti, messi in atto dai malfattori per ottenere denaro o entrare nelle abitazioni.

Falsi documenti, tesserini di riconoscimento contraffatti, finte divise di tecnici di aziende locali, sono solo alcuni degli espedienti che i militari dell’Arma hanno rilevato nel corso dei loro servizi. Oltre agli utili consigli quindi la raccomandazione rimane sempre quella di chiamare i Carabinieri, pronti ad intervenire e accertare ogni situazione di dubbio.