Dj & producer calabrese Gabry Sangineto si fa ancora notare: remixate due hit storiche

Gabry Sangineto

Da qualche settimana Gabry Sangineto, Dj e Produttore calabrese, di Belvedere Marittimo, nel cosentino, è presente con i suoi ultimi lavori confezionati per la Energy-D:Vision Records, in diverse Top Charts mondiali di musica House (una fra tutte la Traxsource Top100 House Chart!) oltre che su diverse Radio Charts e Dj RadioShows nazionali ed internazionali.

La D:Vision è una prestigiosa etichetta attiva dal 1991 che ha ottenuto, negli anni, un notevole successo sia nella scena dei club che nei network radiofonici.

Il suo catalogo presenta diversi generi e stili, che vanno dalla deep house vocale più raffinata, a brani soul o minimal con un tocco "dj friendly".

Tra gli Artisti prodotti dalla Energy troviamo: Bob Sinclar, Moby, St Germain, Faithless, Robin S, Martin Solveig, Deep Dish, LP, solo per citarne alcuni.

Nello specifico, Gabry ha remixato i brani “The Bitch Hotel - Do U Wanna Dance” e “Gambafreaks - Down Down Down”.

I brani sono Hit Mondiali del passato (il primo prodotto da Stefano Gambarelli e Davide Riva ed il secondo prodotto da Stefano Gambarelli e Max Persona) a cui Gabry ha messo mani per dargli nuova vita creando un sound energetico.

I remix sono stati realizzati in tandem con il socio storico Sergio Matina e con il duo italiano, famosissimo all’estero, Roby Arduini & Mauro Pagany (conosciuti anche con lo pseudonimo “Cappella”, la loro “U Got 2 Let The Music” ha raggiunto i 3.000.000 di copie vendute nel mondo!).

Gabry è un vulcano di idee e, proprio per questo, è già a lavoro (sempre con Matina, Arduini & Pagany) su altri progetti musicali che vedrà il coinvolgimento di alcuni Artisti Internazionali… ma questa è un’altra storia.