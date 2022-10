Luzzi. Blitz dei carabinieri a scuola: aule al setaccio per scoraggiare l’uso di droghe

Il nome in codice è senza dubbio emblematico, si chiama infatti “Scuole Sicure” l’operazione portata a termine dai carabinieri di Rende che hanno deciso di eseguire un cosiddetto “controllo ad ampio raggio”, un servizio straordinario presidiando gli istituti di Luzzi, in particolare presso l’Omnicomprensivo-Liceo classico di via San Leo e il Liceo Artistico di contrada Deposito.

Ma l’attenzione dei militari non ha escluso altri luoghi usualmente ritrovo dei più giovani, ovvero parchi pubblici, piazze e zone periferiche.

L’attività, condotta di concerto con il Dirigente scolastico che ha accompagnato i carabinieri nell’ispezione di alcune classi, ha avuto come precipuo obiettivo il contrasto al consumo di droga tra gli studenti.

È stato così eseguito un primo “filtraggio e controllo” all’ingresso, per scoraggiare l’eventuale introduzione a scuola di stupefacenti, è poi si è passati a verifiche a campione in alcune aule durante le lezioni.

Il servizio è stato eseguito dai militari della Stazione di Luzzi con il prezioso contributo dell’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Vibo Valentia: il cane antidroga Batik ha trascorso così la mattina con i ragazzi guadagnandosi, al temine dei controlli, anche la simpatia degli studenti e degli insegnanti.

Come dicevamo, battute anche diverse piazze ed altri luoghi di ritrovo di adolescenti con lo scopo primario di garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

“Tali attività di prevenzione e contrasto, con particolare riferimento alla vigilanza in prossimità dei plessi scolastici - spiegano i militari - continueranno ad essere svolte quotidianamente dalle pattuglie per tutto il periodo scolastico al fine di disincentivare il consumo di sostanze stupefacenti da parte dei giovani studenti”.