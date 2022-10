Tredici auto rubate nel torinese, calabrese arrestato per riciclaggio

È stato colto sul fatto mentre sostituiva le targhe con altre false o comunque appartenenti a veicoli intestati a persone residenti nel reggino.

È così che un soggetto di Careri, in provincia della città dello Stretto, è finito in manette per mano della polizia Stradale di Torino e dei carabinieri di Gioveno, e che dovrà ora rispondere del reato di riciclaggio.

Gli agenti stavano difatti indagando sul furto di ben tredici auto - tutte Fiat Panda 4×4, Mitsubishi Pajero e Suzuki - trafugate tra settembre ed ottobre a Giaveno, Avigliana e Orbassano, in provincia del capoluogo piemontese, fermando l’uomo proprio mentre si presume stesse cercando di “camuffarne” una.

Le vetture sono state ovviamente sequestrate in attesa che, completati gli accertamenti, siano restituite ai legittimi proprietari mentre per il reggino si sono spalancate le porte del carcere.