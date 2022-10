Covid, più di 600 casi nel bollettino odierno. Ancora due decessi ed un nuovo ricovero

Covid, il bollettino. Stabili i ricoveri in Calabria, ancora due vittime ma positivi in discesa.

Sono 619 i nuovi Covid19 riscontrati in Calabria tra ieri ed oggi, dopo che sono stai processati 3.639 tamponi. Numeri, questi, che portano ad oltre il 17,01% il tasso di contagio nella nostra regionale.

I casi più numerosi nel cosentino, 262; seguito dal reggino, 145; catanzarese, 140; crotonese, 38; e vibonese, 33; solo uno quelli di fuori regione.

Mentre si devono, nostro malgrado, riportare anche altre due vittime (con o per il covid), due nel cosentino e una nel catanzarese, sono quest’oggi 852 i guariti.

Calano poi di una unità gli attualmente positivi, che sono 9.556 (+1) dei quali si trovano in isolamento domiciliare; 9.419 (-236) in reparto e 4 (0) in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 2.127 (16 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2.109 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 97.171 (96.785 guariti, 386 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 4.229 (77 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4152 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 166.129 (164.793 guariti, 1.336 deceduti).

Crotone: Casi attivi 380 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 371 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 56.478 (56.210 guariti, 268 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 2.024 (22 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2.000 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 193.920 (193.057 guariti, 863 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 543 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 535 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 49.636 (49.448 guariti, 188 deceduti).