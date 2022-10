Tragico incidente sulla Statale 283, un morto nel cosentino

Un incidente ha mietuto un’altra vittima della strada in Calabria. Il sinistro è avvenuto al km 3,600 sulla strada statale 283 var “della Stazione di San Marco Roggiano”, in direzione dell’innesto con la provinciale 123, nel territorio comunale di San Marco Argentano, nel cosentino. Coinvolta un’autovettura sulla quale viaggiava la persona deceduta.

Nel tratto interessato è stato istituito provvisoriamente il senso unico alternato. Presenti sul posto le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità regolare nel più breve tempo possibile.

(in aggiornamento)