Incontro tra i sindaci del crotonese e Sorical

Una linea comune, l’interesse delle comunità e la volontà di offrire un servizio idrico che sia efficiente per i territori. E’ questa la sintesi dell’incontro che si è tenuto questa mattina, giovedì 27 ottobre, presso la sede Sorical di Catanzaro al quale con il presidente di Sorical Cataldo Calabretta, hanno partecipato i sindaci aderenti a Congesi e gli amministratori del consorzio che serve i comuni del territorio crotonese.

Superare le attuali difficoltà sulla base di un dialogo che sia il più franco possibile e che tenga conto dell’importanza che assume la risorsa idrica per le comunità interessate. Un primo incontro sicuramente positivo, dai toni distensivi, al quale seguiranno altri nel corso della prossime settimane.

“Sono soddisfatto di questo primo incontro in cui tutte le parti interessate si sono sedute allo stesso tavolo di discussione. E’ questo il modo di superare le criticità e le difficoltà. In tutti ho riscontrato questa volontà e lo registro come un dato altamente positivo. Continueremo su questa strada”, ha dichiarato il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce.