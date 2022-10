Spara fuochi d’artificio per strada, denunciato 21enne crotonese

I Carabinieri della Stazione di Crotone Principale hanno effettuato un servizio di perlustrazione finalizzato ad intercettare e fermare quanti utilizzino fuochi pirotecnici, soprattutto nelle aree densamente abitate e lungo le strade pubbliche, senza alcuna autorizzazione, così come prevede la legge.

È così che hanno notato un 21enne del capoluogo che in via Pirandello, non distante da un cassonetto dei rifiuti, aveva acceso due scatole di fuochi d’artificio, dirigendosi poi velocemente verso la sua auto per allontanarsi.

Dopo aver assistito alla scena, i militari hanno fermato e identificato il ragazzo non appena entrato in auto e hanno poi effettuato un sopralluogo riscontrando che gli artifizi utilizzati erano della Categoria F2, ovvero a rischio potenziale e livello di rumorosità bassi: si trattava quindi di prodotti sì liberamente vendibili a maggiorenni ma che comunque necessitavano di prescrizioni e autorizzazioni apposite per essere esplosi in luoghi pubblici.

Al termine degli accertamenti, così, il 21enne è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose, mentre i fuochi sono stati sequestrati.