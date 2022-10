Calcio a 5, serie B. Lamezia Soccer a Messina per consolidare il primo posto

L’Ecosistem Lamezia Soccer si prepara affrontare la trasferta contro il Messina Futsal, prossimo turno del campionato di Serie B di Calcio a 5 (gir. H) vedrà

Al Palamili di Messina, sabato 29 ottobre, alle 15, la formazione calabrese, reduce dall’esaltante vittoria interna contro Augusta per 7-6, cercherà ora di bissare il successo contro una avversaria siciliana.

Gli Orange del presidente Manfredi, grazie al successo nella precedente giornata, si trovano ora al primo posto in classifica, a quota 10 punti, e sono profondamente determinati a proseguire il proprio percorso di crescita.

I lametini si troveranno di fronte un’avversaria galvanizzata dagli ultimi risultati: i messinesi nell’ultimo turno hanno trovato una brillante affermazione esterna contro Casali del Manco, vincendo 2-7. Nel risultato finale, si segnalano per i giallorossi Mallouk e Consolo autori di una doppietta a testa.

I siciliani hanno finora collezionato 4 punti, avendo già rispettato il proprio turno di riposo: un pareggio, una sconfitta e una vittoria questo il ruolino di marcia dei peloritani finora.

L'Ecosistem Lamezia deve, dunque, stare attenta a una formazione in ripresa, che di fronte al pubblico amico sarà ancora più agguerrita.

“In questo campionato non esistono gare semplici. Tutte le partite nascondono varie insidie e difficoltà, la concentrazione deve essere sempre massima per affrontare al meglio ogni sfida. In settimana la squadra lavora bene, dando sempre il 100% e la stessa cosa faremo anche in partita: dare sempre il massimo per portare in alto la città che rappresentiamo”, ha commentato il Team Manager lametino Antonio Rocca.