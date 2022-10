Morano celebrerà il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale

Venerdì 4 novembre l’Amministrazione comunale di Morano Calabro omaggerà i caduti di tutte le guerre e celebrerà l’unità nazionale e le Forze Armate della Repubblica.

Si torna, dunque a coinvolgere la comunità in questa importante iniziativa. Saranno infatti presenti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Morano-Saracena, i loro docenti e la dirigenza; a questi si affiancheranno i Carabinieri delle locali stazioni dell’Arma, le associazioni attive nel territorio, i cittadini.

"Le manifestazioni degli ultimi due anni, in tono minore causa covid, sono dunque un triste ricordo. Certo non si abbandonerà la prudenza: ogni buona misura di prevenzione personale e collettiva è auspicabile e consigliata. Ma finalmente si riparlerà di valori e principi, di pace e libertà a una platea affatto virtuale. Ciò che vale come una vera e propria rinascita dal punto di vista culturale, educativo e sociale", affermano dall’esecutivo De Bartolo.

modus dell’esecutivo De Bartolo,