Cassano allo Jonio, protocollo con l’Unical per indagine diffusione tumori

Con la decisione assunta dall’organo esecutivo riunitosi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, si intende promuovere, sostenere e finanziare un progetto di ricerca sulla diffusione delle neoplasie in ambito comunale, al fine di elaborare una sorta di Registro Tumori Locale, che potrà rappresentare uno straordinario punto di partenza e di discussione per le decisioni politiche territoriali. A darne comunicazione l'ente comunale.



"A tale riguardo - continua la nota - nel deliberato si fa riferimento alla comunicazione dell’aprile dell’anno in corso, con la quale l’Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, con all’oggetto, un’indagine territoriale sulle Neoplasie ai fini esclusivamente statistici. Pertanto, in tale contesto, lo schema della Convenzione approvato dall’esecutivo avente ad oggetto: “Indagine sulla diffusione delle neoplasie nel Comune di Cassano All’Ionio”, risulta essere rispondente alla volontà della Giunta Comunale in quanto la ricerca verterà su una indagine demografica - statistica, conoscitiva della diffusione e delle caratteristiche strutturali, dei soggetti afflitti da neoplasie nel territorio comunale, e si svilupperà attraverso la raccolta ed elaborazione dati tramite somministrazione di un questionario.

L’ente locale cassanese, riconoscerà all’Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria, un contributo economico necessario al finanziamento della ricerca di che trattasi.

Il sindaco è stato autorizzato alla stipula della Convenzione con potere di procedere anche a modifiche del testo che non mutano sostanzialmente lo Schema. La deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, licenziata con voti unanimi, è stata trasmessa al Responsabile dell’Area II Socio – Turistico -Culturale e al Responsabile dell’Area V Finanziario affinché predispongano tutti gli atti consequenziali, ivi compresi impegno e liquidazione di spesa trattandosi di atti gestionali".