Corigliano-Rossano, convocata seduta del consiglio comunale

Marinella Grillo

È stato convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, il Consiglio Comunale nella Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri, il 31 ottobre, alle ore 17.

Tredici i punti all'ordine del giorno: Approvazione verbale seduta precedente; Comunicazioni del Sindaco; Richiesta convocazione consiglio comunale dei Consiglieri di maggioranza Rotondo Domenico, Mingrone Pietro, Pugliese Giuseppe, Di Vico Giuseppe, Monaco Isabella, Scorza Achiropita, Tavernise Salvatore, Sapia Cesare, Zangaro Liliana, De Gaetano Piersalvino e Frasca Biagio, avente ad oggetto: “Adozione regolamento sulle modalità di espletamento dei lavori del Consiglio in modalità mista: presenza-teleconferenza”; Richiesta convocazione consiglio comunale ex art. 39 TUEL dei Consiglieri di minoranza Scarcello Vincenzo Antonio, Vulcano Raffaele, Scorza Gennaro, Madeo Francesco e Olivo Adelina ad oggetto: “Emergenza igienico-sanitaria via Cerasaro”.



Ed ancora: Regolamento Edilizio Tipo (Ret), adottato dal Prefettizio Commissario con deliberazione di Consiglio n°38 del 30/05/2019 – Modifiche; Interrogazione a risposta orale del Consigliere Scarcello Vincenzo Antonio al Sindaco e/o all’Assessore, ad oggetto: “Gestione del campo di calcio ubicato in Contrada Amica”; Interrogazione a risposta orale del Consigliere Madeo Francesco, ad oggetto: “Stato ed esito della procedura di concessione delle aree demaniali di cui alla delibera di Giunta comunale n°74 del 25/03/2021”; Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Tatiana Novello, ad oggetto: “Progetto S.P.O.T. spazi di partecipazione – orizzonti e tempo libero: Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ordinaria Parco “Fabiana Luzzi, Villa dei due Mari e Area Via Locri”; Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Tatiana Novello, ad oggetto: “Deliberazione di Giunta Comunale n°141 del 04/05/2022”.



La discussione proseguirà con: Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore all’Ambiente e Manutenzione Avv. Damiano Viteritti, ad oggetto: “Ordinanza Sindacale n° 66 del 29/04/2022”; Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore all’Ambiente e Manutenzione Avv. Damiano Viteritti, ad oggetto: “Pubblica illuminazione area Urbana Corigliano: adempimenti contrattuali, adeguamento costi e implementazione punti luce”.

E poi, interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore all’Ambiente e Manutenzione Avv. Damiano Viteritti, ad oggetto: “Manutenzione ordinaria Marina di Schiavonea: stato dei luoghi e organizzazione del servizio”; Interrogazione a risposta orale del Consigliere Salimbeni Mattia al Sindaco e/o all’Assessore con delega alla valorizzazione dei beni culturali Dott.ssa Alessia Alboresi, ad oggetto: “Salvaguardia e tutela del Castello Ducale: monitoraggi periodici e stato di conservazione”.

In caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 17 del 3 novembre.