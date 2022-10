Sbarchi: in 750 nel porto di Crotone, saranno ospitati nel centro di Isola

Saranno in totale circa 750 i migranti che sbarcheranno a Crotone nella giornata di oggi. Un primo carico di vite umane è giunto già stamani sul presto nello scalo pitagorico: si tratta in particolare di oltre un centinaio di siriani ed afgani, in maggioranza uomini ma tra cui anche una quindicina di donne e bambini.

Alle dieci, poi, previsto l’arrivo programmato del pattugliatore Diciotti, la nave della Guardia Costiera italiana che sa trasferendo 650 dei 1200 stranieri soccorsi ieri nel canale di Sicilia, a sud di Catania, mentre viaggiavano su due barconi stracolmi. A bordo dell’unità della Capitaneria anche due cadaveri.

Tutti gli stranieri, completate le consuete operazioni di sbarco saranno poi traferiti nel centro di accoglienza di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto.