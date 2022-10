Associazione acconciatori, l’Anam di Cariati porta a casa nuovi successi

Lo scorso settembre a Mestre (Venezia), si è tenuto il XXI Congresso Nazionale dei delegati dei centri Anam e tra questi è stato presente anche quello istituito a Cariati.

Si è parlato del periodo difficile relativo alla pandemia e della ripresa per poi presentare i progetti futuri. Si è precisato che le linee programmatiche indicate dal gruppo in sede congressuale sono state seguite ottimamente a tal punto da far nascere tre nuovi eventi molto importanti come la Convention didattica e stilistica a Roma, la Convention tecnica a Pozzuoli e il Campionato Italiano organizzato dalla regione Campania che ha visto una straordinaria partecipazione.

Nel corso del congresso sono state nominate le nuove presidenze e per la Calabria è stato votato ed eletto come Presidente regionale Anam Antonio Russo, consulente di immagine che ad oggi conta tre concept store molto importanti, a Cariati, a Corigliano-Rossano e l’ultimo nato nel cuore di Roma. Un altro nome molto importante a cui è stato affidato il consiglio nazionale è Giulio Molinaro dell’Anam di Cosenza.

In merito alla Nazionale Acconciatori Italiani, sono stati elogiati i numerosi risultati positivi e premi ottenuti durante l’anno in corso. È stata consegnata alla cariatese Nicoletta Poerio la medaglia di Bronzo 2022.

Un ulteriore omaggio è stato consegnato, con una prestigiosa targa, all’Anam di Cariati premiata come migliore didattica 2022.