I beneficiari del Progetto di accoglienza SAI di Gioiosa Ionica in azione

“Le giornate insieme a te per l’ambiente” è un’iniziativa di volontariato aziendale proposta da McDonald’s e dedicata ad attività di riqualifica ambientale. Una di queste giornate si è tenuta la scorsa domenica 16 ottobre a Siderno in Piazza Vittorio Veneto e ha visto impegnati in prima linea anche i beneficiari del Progetto di accoglienza aderente alla Rete Sai attivo nel Comune di Gioiosa Ionica e gestito dalla Rete delle Comunità Solidali e dalla Società Cooperativa Sankara.

Questa attività è frutto dell'impegno messo in campo da McDonald's in sinergia con le principali realtà del terzo settore presenti sul territorio e gli enti locali, col fine di elaborare nuove strategie partecipate di contrasto al fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti.

“I ragazzi - ci racconta una delle insegnanti di italiano impegnata nelle attività progettuali Sai - si sono sempre dimostrati particolarmente sensibili quando si affrontano queste tematiche; l’ambiente è tra i punti più presenti sia nei nostri programmi di insegnamento che nel nostro progetto di accoglienza e questo grazie anche alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Gioiosa, che da sempre ci supporta in queste importanti iniziative di sensibilizzazione”.

I beneficiari del Progetto Sai del Comune di Gioiosa Ionica hanno partecipato all’iniziativa proposta con entusiasmo e senso di responsabilità. Queste occasioni rappresentano una reale possibilità di porre in essere un gesto concreto a sostegno della comunità in cui operiamo quotidianamente, consapevoli dell’importanza di agire in prima persona in alcune delle sfide sociali e ambientali oggi più urgenti e di influenzare il cambiamento promuovendo comportamenti virtuosi anche in ambito sostenibile".