Castrovillari. In casa droga e l’occorrente per preparare le dosi, finisce in carcere

Nel pomeriggio di ieri la Sezione Investigativa del Commissariato di Polizia di Castrovillari ha arrestato un soggetto per detenzione, ai fini di spaccio, di stupefacente.

All’interno della sua abitazione gli agenti vi hanno difatti ritrovato e sequestrato poco più di 100 grammi di hashish contenuti in una ventina di involucri di cellophane; altri 18 grammi di eroina, che erano invece in 37 bustine di cellophane termosaldate e in un contenitore in plastica.

Inoltre, 225 euro in contanti, ritenuti come il guadagno dello spaccio; due bilancini di precisione; un coltello; e del mannitolo, ovvero materiale da taglio, oltre al necessario per il confezionamento delle dosi.

Per soggetto, dopo l’arresto, si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Castrovillari dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.