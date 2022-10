L’avvocato nel condominio: a Crotone due giornate di studio con Acap e Ucc

Il Movimento Forense di Crotone e l’Ordine degli Avvocati pitagorico presentano un seminario in due giornate dal titolo “L’Avvocato nel Condominio - Aspetti di Deontologia”, che prevede la trattazione di temi a carattere giuridico e condominiale.

Si parte giovedì 27 ottobre, con l’introduzione dell’Avv. Salvatore Rocca, Presidente del Movimento Forense di Crotone e Consigliere del locale Ordine degli Avvocati, che modererà l’evento su “Superbonus 110 e le sue criticità, normativa condominiale vigente”, arricchito dalla presenza del Presidente Nazionale ACAP-Associazione Condominiale Amministratori e Proprietari, Nunzio Costa, e del Presidente Nazionale dell’Unione Camere Condominiali Michele Zuppardi.

“Due illustri e qualificati rappresentanti nazionali di associazioni operanti nel mondo condominiale – afferma Rocca – che avremo il piacere di ascoltare per comprendere appieno la ratio, le modifiche e le prospettive di una norma intricata, ostica, a tutt’oggi problematica, che non ha mancato di regalarci improvvisi colpi di scena creando disagio fra gli addetti al settore”.

La portata dell’iniziativa, che abbraccia competenze multidisciplinari, è testimoniata dalla annunciata presenza – tra gli altri – del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Crotone Francesco Livadoti, del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili Giuseppe Irrera, del Presidente della Sezione locale ADC Giuseppe Gallella e, naturalmente, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati crotonesi Giuseppe Trocino.

La seconda giornata dei lavori, programmata per il 22 novembre prossimo, si svolgerà invece presso il Tribunale di Crotone, sarà incentrata sulle controversie condominiali e vedrà la partecipazione di Alessandra Angiuli, Magistrato, Roberto Rizzo, Presidente di Camera Condominiale Cosenza; Raffaella Dattolo, Magistrato Onorario del Tribunale di Crotone, Flaviana Leonardi, Consigliera Coa, Teresa Paladini, Vice Presidente del Movimento Forense, Teresa Battigaglia, Presidente Cpo del Coa di Crotone e Rosina Lombardo, Membro del Direttivo del Movimento Forense di Crotone.

Verranno riconosciuti ben 8 crediti formativi di cui 2 in deontologia per gli avvocati di Crotone. Riconosciuti 4 crediti per gli architetti di Crotone 4 crediti per gli amministratori di condominio, in corso di accredito per i commercialisti e revisori contabili di Crotone