Crotone, i certificati anagrafici potranno essere rilasciati anche dalle edicole

Un ulteriore servizio al cittadino grazie alla convenzione siglata tra il Comune di Crotone d il Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai. Presso le edicole cittadine convenzionate, potranno essere rilasciati certificati anagrafici senza necessariamente recarsi presso gli uffici comunali per ottenere i documenti.

Si amplia il servizio, già in atto presso le tabaccherie, consentendo ai cittadini la possibilità di richiedere ed ottenere certificati anagrafici con un notevole risparmio di tempo. Allo stesso modo l’amministrazione, attraverso questa forma di collaborazione e l’ausilio di innovativi strumenti tecnologici, rende più efficienti i servizi erogati alla collettività.

Sono quindici i certificati che potranno essere richiesti presso le edicole al momento convenzionate ed in particolare: Anagrafico di Matrimonio; Anagrafico di Nascita; Anagrafico di Unione Civile; Cancellazione Anagrafica; Contratto di Convivenza; Esistenza in Vita; Residenza; Residenza in Convivenza; Stato Civile; Stato di Famiglia; Stato di Famiglia e di Stato Civile; Stato Libero; Storico di Cittadinanza; Storico di Residenza.

La convenzione è stata sottoscritta ieri tra il sindaco Voce e i rappresentanti dello Snag. Erano presenti il vice presidente nazionale Renato Russo, la presidente dello Snag di Crotone Anna Maria Bartolotta, il vice presidente Antonio Lupinacci e il presidente dello Snag di Reggio Calabria Natale Scappatura.

Il servizio è già attivo in tre punti in città, ed in una seconda fase, l'adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le edicole iscritte allo Snag. Con una procedura semplice i cittadini si possono recare presso le edicole, muniti del codice fiscale e del documento di identità ed ottenere rapidamente il certificato richiesto risparmiando tempo.