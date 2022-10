Volley Reghion, derby amaro con la Pallavolo Crotone: le pitagoriche si impongono 3-0

La trasferta di Crotone risulta più difficile del previsto per la Volley Reghion. La terza giornata del campionato di Serie B2 ha visto i primi due derby calabresi di questa stagione entrambi vinti dalle formazioni di casa. La speranza era quella di uscire dal Palakrò con almeno un punto, così non è stato per il sestetto reggino che viene sconfitto 3-0 coi parziali di 25-20, 25-11, 25-22. Resta l'amaro in bocca soprattutto per il terzo set, finito ad appannaggio della formazione di casa che nelle battute finali ha preso quello slancio definitivo che ha chiuso le porte alla rimonta biancoblu.

Partita che inizia nel segno dell'equilibrio, con le due formazioni che, nel corso del gioco iniziale, restano vicine fino al 19-18. Su questo parziale, però, il sestetto reggino subisce la forza delle pitagoriche che impongono un break vincente di 6-1 che vale il set. Il buon momento delle padrone di casa continua anche nel corso del secondo gioco, con la Volley Reghion che fa fatica e subisce fino al 12-3.

Il forte vantaggio viene gestito bene dalle ragazze di Asteriti, che chiudono sul 25-11. In avvio terzo set le reggine cercano la riscossa e partono bene (4-9). Asteriti è costretto al time out e la strigliata porta ad un pari immediato (10-10). Il 20-16 è un brutto segno, la risposta c'è ma è sterile e sul 25-22 arriva la resa delle armi. La Volley Reghion ci riproverà davanti al proprio pubblico sabato 29 ottobre, quando al PalaCalafiore arriverà la Cosedil Zafferana, terza forza del campionato.