Morte comandante Mambor: mercoledì i funerali, sarà lutto cittadino

Gabriele Mambor

Si terranno il prossimo mercoledì 26 ottobre, alle 15, nella chiesa di Santa Rita a Crotone, i funerali del colonnello Gabriele Mambor.

Nella stessa parrocchia, che si trova in via Matteotti 28, in pieno centro cittadino, a partire da domattina, dalle 9 alle 19, e il giorno dopo, mercoledì, dalle 9 alle 12, sarà allestita invece la camera ardente, aperta a chi vorrà porgere l’ultimo saluto all’ufficiale dell’Arma.

Il sindaco Voce ha proclamato per l’occasione il lutto cittadino, definendolo come un “doveroso e sentito provvedimento” per rappresentare la vicinanza di tutta la comunità alla famiglia e all’Arma e rendere omaggio ad uomo delle Istituzioni “capace di distinguersi per l’alto senso del dovere, per il dialogo istituzionale, oltre che per la profonda sensibilità ed umanità”.

Il colonnello Mambor, 49 anni, comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone, come è ormai tristemente noto è deceduto domenica sera davanti alle acque del lungomare cittadino, mentre effettuava delle immersioni (QUI).

L’ipotesi è che sia stato colto da un malore improvviso che non gli abbia lasciato scampo. Oltre ad essere un esperto sub era anche un appassionato proprio di immersioni e domenica non era certamente la prima volta che si immergeva in quello specchio di mare. Il suo corpo è stato poi recuperato sulla spiaggia antistante il cimitero cittadino.

Mambor, che lascia moglie e tre figli, era arrivato al comando provinciale di Crotone nel settembre del 2020 facendosi subito apprezzare non solo per le sue abilità investigative, ma anche per un’innata affabilità e umiltà: doti con le quali aveva conquistato le istituzioni locali ma soprattutto la cittadinanza e, anche, la stampa locale, con cui aveva instaurato un proficuo rapporto professionale improntato alla lealtà ed alla collaborazione.