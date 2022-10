Milite Ignoto: Mostra filatelica documentale dell’Unuci a Reggio Calabria

L’ Unuci – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia Sezione di Reggio Calabria, presieduta da Nicola Pavone, ha organizzato insieme al Gruppo Filatelico Numismatico Unuci RC, una mostra filatelica documentale sul Milite Ignoto presso il salone del palazzo delle Poste Italiane in via Miraglia di Reggio Calabria, che sarà inaugurata mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore dieci.

Nella stessa giornata avrà luogo l’annullo filatelico speciale di Poste Italiane. L’ iniziativa si inserisce nel quadro più ampio della “Grande Guerra: chiusura celebrazioni 100° anniversario della tumulazione del Milite Ignoto”. Il ventidue ottobre del corrente anno ha fatto tappa in Calabria a Catanzaro Lido, dalle ore nove alle ore diciotto, lo storico convoglio ferroviario chiamato “Treno della Memoria” che il 6 ottobre 2022 è partito da Trieste e concluderà il suo itinerario a Roma il prossimo 4 novembre dopo aver percorso oltre cinquemila chilometri attraversando tutti i capoluoghi di Regione e le maggiori città italiane che non sono state coinvolte nel percorso del 2021.

Il convoglio speciale rievoca quello che nel 1921 trasporto’ la salma del Milite Ignoto, scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 Caduti italiani non identificati, da Aquileia a Roma. Il viaggio del 2022 del “Treno della Memoria” è stato articolato con 17 tappe e relative visite a bordo della mostra commemorativa durante le nove ore di sosta, 100 ore di percorrenza ed il transito in 730 stazioni ferroviarie. Il Ministero della Difesa in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e con il supporto della Fondazione FS e la Struttura di Missione è tornato a commemorare con un nuovo itinerario nel 2022 l’anniversario della traslazione del Milite Ignoto.