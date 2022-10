Covid, sostanziale diminuzione dei casi nel bollettino (+283). Quattro ricoveri e un decesso

Scende drasticamente il numero di positivi al coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti certifica 283 nuovi casi a fronte di 561 guariti, ed una sola vittima nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri (+4), che si attestano a quota 144 in tutta la regione.

Ad essere maggiormente colpita è la provincia di Cosenza (+178), seguita da Reggio Calabria (+47), Catanzaro (+39), Vibo Valentia (+13) e Crotone (0), mentre i restanti casi proverrebbero da altro Stato o Regione (+6).

Complessivamente sono stati processati 3 milioni e 885.070 tamponi (+1.885) con un tasso di positività che cala leggermente al 15,01%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 2.280 (23 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2.254 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 96.386 (96.002 guariti, 384 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 4.856 (77 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.778 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 164.288 (162.958 guariti, 1.330 deceduti).

Crotone: Casi attivi 373 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 365 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 56.266 (55.998 guariti, 268 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 1.931 (23 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.906 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 193.301 (192.438 guariti, 863 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 661 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 650 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 49.296 (49.108 guariti, 188 deceduti).