Vibo. Provincia stanzia 300mila euro per la messa in sicurezza del “Ponte Palombaro”

La Provincia di Vibo Valentia ha stanziato 300 mila euro per la messa in sicurezza del “Ponte Palombaro”, situato lungo la strada provinciale numero 84 che dalla stazione ferroviaria di Zambrone marina, passando per località Madama, giunge al centro abitato del comune di Zambrone.

A darne notizia è Marcello Giannini, presidente del Consiglio comunale di Zambrone con delega ai Lavori Pubblici.

“Ritengo che la messa in sicurezza e il potenziamento delle arterie stradali siano prioritari per favorire le dinamiche di sviluppo di una realtà turistica qual è quella di Zambrone” ha affermato Marcello Giannini.

“Gli enti locali, negli ultimi anni - ha aggiunto - hanno purtroppo dovuto fare i conti con finanziamenti ridotti al lumicino. In particolare la Provincia di Vibo Valentia che, tra le altre cose, sta vivendo una situazione economica assai delicata per via dello stato di dissesto finanziario”.

“Nonostante ciò - ha evidenziato Giannini - il presidente della Provincia, Salvatore Solano - che ringrazio pubblicamente assieme ai tecnici del settore Viabilità dell’ente - su sollecitazione dell’Amministrazione comunale di Zambrone è riuscito a reperire le somme necessarie per sistemare, nello scorso mese di luglio, un pericoloso avvallamento creatosi lungo la strada provinciale numero 84 in seguito a temporali con piogge copiose”

“Ed ora - ha infine concludo il presidente del Consiglio del Comune di Zambrone - si è adoperato per la pianificazione di un significativo intervento di messa sicurezza del “Ponte Palombaro”, sul quale si interverrà, nella primavera del 2023, grazie ad uno stanziamento di 300 mila euro”