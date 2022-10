Fuga di gas in casa provoca un’esplosione: ferita coppia di anziani

Due persone, marito e moglie di 75 e 67 anni, sono rimaste ferite a seguito di una esplosione, inizialmente si presumeva provocata da una bombola, ma che fonti dei vigili del fuoco ritengono innescata invece da una fuga di gas: la bombola è stata difatti ritrovata integra.

La deflagrazione potrebbe essere stata innescata dall’accensione dell’interruttore della luce o di un fornello della cucina.

Il fatto è avvenuto intorno 7 di questa mattina nel centro storico di Cariati, in Località Largo Grotta, nell’abitazione dove risiede la coppia.

Da quanto appreso i coniugi, che sono stati entrambe accompagnati in ospedale, sono rimasti feriti in modo serio: la donna, più grave, è stata traferita in elisoccorso nel nosocomio di Cosenza avendo riportato delle ustioni, ed i medici stanno valutando

un eventuale trasferimento al centro ustioni in Puglia; mentre l’uomo sarebbe stato ferito dal crollo di un muro dell’abitazione. Ovviamente la dinamica è tutta ancora da chiarire.

La forte esplosione, inoltre, ha danneggiato i vetri di alcune case vicine, dove sono rimasti feriti, ma in maniera lieve, due dei residenti.

Sul luogo, oltre ai sanitari del 118 anche i vigili del fuoco sia del cosentino che del crotonese, rispettivamente da Rossano e Cirò Marina, che al loro arrivo hanno trovato parte del solaio dell’abitazione già crollato e le mura lesionate a causa della deflagrazione.

Presente anche un funzionario dei vigilfuoco del comando di Cosenza e i carabinieri che stanno indagando per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente.

(aggiornata alle 11.15)