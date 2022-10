Reventino. Controlli a largo raggio nel weekend: quattro denunce, ritirate tre patenti

Domenica di controlli approfonditi per i Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli, nel catanzarese, che hanno svolto un servizio a largo raggio che ha interessato i comuni di Conflenti, Motta Santa Lucia, Martirano, Martirano Lombardo e San Mango d’Aquino.

Obiettivo primario dell’Arma la prevenzione degli incidenti stradali e lo stop alla diffusione di droga, soprattutto tra i giovani dell’area montana del Reventino: quattro, complessivamente, le denunce che sono scattate nel corso delle attività.

A Motta Santa Lucia un 20enne è stato sorpreso alla guida di un veicolo in stato di alterazione psicofisica dovuto proprio all’assunzione di cannabinoidi; mentre a Conflenti due persone sono state deferite per guida in stato di ebbrezza, si tratta di un 50enne del posto e un 20enne di Marcellinara. Sottoposti entrambe ai test con l’etilometro hanno evidenziato un tasso di alcol di molto superiore a quello consentito dalla legge.

A Martirano Lombardo, invece, 79enne è stato denunciato per aver disperso un veicolo confiscato e sottoposto alla sua custodia.

Nell’ambito dei servizi su strada, poi, sono stati circa un’ottantina i veicoli controllati e un centinaio le persone identificate.

Cinque quelle che sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti, col sequestrato in totale di 3 grammi di marijuana.

Quanto alle violazioni del codice della strada, sono state 17 le contestazioni ad altrettanti conducenti e 1500 gli euro di multe elevate nel complesso.

Ritirate anche tre patenti di guida in attesa dei successivi provvedimenti di sospensione, mentre due autovetture sono state sottoposte a fermo amministrativo.